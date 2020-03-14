البلجيكي بينوت يفوز بالمرحلة السادسة من سباق باريس-نيس للدراجات الهوائية من قبل beIN SPORTS March 14, 2020 08:54 0:30 دقيقة فاز البلجيكي تـيـج بينوت بالمرحلة السادسة من سباق باريس - نيس للدراجات الهوائية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة كرة اليد: تأجيل الدورات التأهيلية لألمبياد طوكيو 2:06 دقيقة انتشار وباء كورونا يلقي بظلاله على الدوري الفرنسي 11:22 دقيقة موجز الأخبار 0:33 دقيقة إيقاف جميع الأنشطة الكروية في أوروغواي 0:20 دقيقة الاتحاد المغربي يقرّر تعليق كافة مسابقاته المحلية 6:17 دقيقة فيورنتينا يكشف عن قائمة مصابيه بفيروس كورونا 1:56 دقيقة تداعيات "كوفيد-19": أزمات مالية تلوح في الأفق 0:37 دقيقة ريفر بلايت يرفع شعار الرفض ويغلق أبواب مقرّاته ! 5:12 دقيقة كورونا يلقي بظلاله على الرياضة في أميركا الجنوبية 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية