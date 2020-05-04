فروم يشكك بإمكانية السيطرة على الجماهير في طواف فرنسا

وتأجل سباق فرنسا الذي كان من المفترض انطلاقه في 27 حزيران/يونيو حتى 29 آب/ أغسطس بسبب الفيروس المستجد.



ومنعت فرنسا التجمعات الكبيرة حتى أيلول/سبتمبر حيث سجلت البلاد أكثر من 168 ألف حالة إصابة وتوفي أكثر من 24 ألف شخص.

وقال فروم في دردشة على إنستغرام مع كيفن بيترسن لاعب إنكلترا السابق للكريكيت: "هل سيكون بوسع المنظمين إبعاد الناس عن الحضور والتجمع بأعداد كبيرة؟ من الناحية النظرية يمكن إقامة السباق وبثه عبر التلفزيون".

وأضاف: "لن تتوفر نفس المشاهد المتعلقة بالمرور عبر الأنفاق من وجود الناس في كل مكان وكل ما يتعلق بهذا الأمر، ربما نكون في حاجة إلى هذه النسخة من السباق هذا العام، لا أعرف".

ويحاول فروم، بطل السباق في 2013 و2015 و2016 و2017 والذي يحتاج إلى انتصار جديد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم جاك أنكيتل وإيدي ميركش وبرنار إينو وميغيل إندوراين، استغلال تأجيل السباق في الاستعداد بشكل أكبر بعد الغياب بسبب حادث العام الماضي.

وأمضى فروم (34 عاماً) أكثر من ثلاثة أسابيع في المستشفى بعد إصابته بكسور في العنق والفخذ والذراع والضلوع عندما اصطدم بحائط وهو على سرعة عالية بينما كان يتدرب استعداداً لسباق دوفين في يونيو الماضي.

وقال فروم: "في بعض الأيام أتدرب فترة تصل إلى ست ساعات، كنت أؤدي الكثير من التدريبات في صالات مغلقة لذا جهزني هذا الأمر لفترة الإغلاق بسبب إجراءات العزل العام وأصبح بوسعي اجتياز هذه المرحلة من الناحية الذهنية بشكل أسهل بعض الشيء".