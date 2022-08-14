الثنائي ليما ستوباتشوك تمكن من الفوز بالمجموعة الأولى بستة أشواط لإثنين، وكرر الثنائي البرازيلي والأرجنتيني تفوقه في المجموعة الثانية وحسمها بستة أشواط لأربعة.

تأهل بيلاستغوين وكويلو

ليما وستوباتشوك سيلاقيان في النهائي الثنائي المكون من الأرجنتيني المخضرم فيرناندو بيلاستغوين والإسباني أرتورو كويلو بعد أن تغلبا على الثنائي المكون من الإسباني باكيتو نافارو والأرجنتيني مارتن دي نينو بمجموعتين دون رد.

المجموعة الأولى شهدت تنافساً كبيراً بين الثنائيين إلا أن الغلبة في النهاية كانت لبيلاستغوين وكويلو بحسمهما شوط كسر التعادل وفي المجموعة الثانية تمكنا من الحفاظ على تفوقهما وحسما المجموعة بستة أشواط لثلاثة ليعبرا للمشهد الختامي.

