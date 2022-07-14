وكان غالان وليبرون قد أنهيا المجموعة الأولى لصالحهما بسهولة بستة أشواط لواحد قبل أن يعود فرنانديث ودييسترو وينهيا المجموعة الثانية لصالحهما بسبعة أشواط لخمسة، لكن غالان وليبرون عادا ليفرضا أفضليتهما في المجموعة الفاصلة وينهياها لصالحهما بستة أشواط لشوطين.

كما وصل الثنائي، الأرجنتيني لوسيانو كابرا وماكسيميليانو سانشيز، إلى ذات الدور بفوزهما على الثنائي الإسباني المكون من، خورخي نييتو وميغيل يانغواس بمجموعتين دون مقابل 7-6 و6-4.

ويلاقي كابرا وسانشيز في ربع النهائي مواطنَيْهِما خوان تيو وفيديريكو شينغوتو اللذين تأهلا بالفوز على موطنيهما خوان بيلواتي وراميرو مويانو بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-4 و4-6 و6-3.

وتأهل الثنائي، المصنف ثانياً عالمياً والمكون من الأرجنتيني مارتين دي نينو والإسباني فرانسيسكو نافارو، إلى ذات الدور عقب فوزهما على الزوجي المكون من البرازيلي لوكاس برغاميني والإسباني فيكتور رويث بنتيجة 6-4 و6-4.