تأهل الثنائي بيرجيرون ولييغ إلى الدور الثاني من قبل beIN SPORTS July 12, 2022 21:57 0:54 دقيقة صعد الثنائي بيرجيرون ولييغ إلى ثاني أدوار بطولة باريس بريمير بادل عقب إقصائه الثنائي جيروم انزيريلو وماكسيم مورو بمجموعتين دون رد. البادل باريس بريمير بادل -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة بوغبا يؤكد سعادته بالعودة إلى يوفنتوس 0:54 دقيقة تأهل الثنائي بيرجيرون ولييغ إلى الدور الثاني 0:35 دقيقة أتلتيكو يتابع استعداداته للموسم الجديد 0:40 دقيقة الثنائي ساغير ولوغو يتقدم إلى الدور الثاني 0:26 دقيقة روني مدرباً لنادي دي سي يونايتد الأميركي رسمياً 0:34 دقيقة واتفورد يضم الألباني ماناي من برشلونة 3:46 دقيقة فوز الدنمارك على فنلندا في بطولة أوروبا للسيدات 0:36 دقيقة نيلسن يحرز المرحلة العاشرة وبوغاتشار يواصل الصدارة 0:41 دقيقة تقارير - تشيلسي يعتزم التقدم بعرض لضم كوليبالي 0:46 دقيقة كونتي يطمح إلى المنافسة على كل الألقاب مع توتنهام