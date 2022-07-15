وتمكن ليما وستوباتشوك من التقدم في المجموعة الأولى 6-2، قبل أن يحتاج الثنائي، البرازيلي والأرجنتيني، لشوط كسر التعادل في المجموعة الثانية ليحسماها 7-6 في مباراة استغرقت ساعة و23 دقيقة.

وفي مباراة أخرى، تأهل الثنائي الأرجنتيني المكون من خوان تيو ومواطنه فيدريكو تشينغوتو إلى ذات الدور بعد فوزهما على الثنائي لوسيانو كابرا وماكسيميليانو سانشيز بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-3.

وحجز الثنائي المكون من المصنف الأول عالمياً الإسباني أليخاندرو غالان ومواطنه خوان ليبرون بطاقة الوصول إلى المربع الذهبي عقب فوزهما على الثنائي المكون من الأرجنتيني فيرناندو بيلاستيغوين والإسباني أرتورو كويلو 6-2 و6-2.

