الثنائي المكون من البرازيلي بابلو ليما والإسباني خورخي نييتو يعبر إلى ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 من قبل beIN SPORTS March 2, 2023 18:23 5:36 دقيقة بلغ الثنائي المكون من البرازيلي بابلو ليما والإسباني خورخي نييتو ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 بعد تجاوزهما للثنائي الإسباني خافي ليال وجون سانث بمجموعتين نظيفتين. الملخصات البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة المنتخب السنغالي إلى نصف النهائي 5:43 دقيقة غالان وليبرون يواصلان التألق 5:36 دقيقة ليما ونييتو إلى ربع النهائي 0:48 دقيقة المنتخب الأردني يتغلّب على نظيره منتخب طاجيكستان 5:36 دقيقة كوييو وتابيا إلى ربع النهائي 0:43 دقيقة فوز كبير لكوريا الجنوبية على حساب عمان 2:19 دقيقة أتليتيكو مينيرو يتجاوز عقبة كارابوبو 1:29 دقيقة تقديم المدرّب الجديد للمنتخب الصيني لوسائل الإعلام 0:51 دقيقة بايرن يقترب من تمديد عقد مهاجمه تشوبو-موتينغ 1:38 دقيقة "سبيتار" يتأهب لتنظيم المؤتمر الآسيوي للطب الرياضي