الإمارات وقطر في المشهد الختامي للبطولة العربية للبادل March 6, 2023 09:21 3:20 دقيقة تستضيف إمارة الشارقة البطولة العربية للبادل، بمشاركة ثمانية عشر فريقاً يمثلون عشر دول عربية حيث وصل إلى مشهدها الختامي المنتخب الإماراتي صاحب الأرض والجمهور والمنتخب القطري. تقارير إخبارية البادل -آخر الفيديوهات 6:32 دقيقة صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب مع ليفربرول 1:06 دقيقة صيباري يحلم بتمثيل منتخب المغرب 3:20 دقيقة الإمارات وقطر في نهائي البطولة العربية للبادل 2:39 دقيقة مارسيليا يعود لسكة الانتصارات ويعزز وصافته 3:10 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ريال بيتيس وريال مدريد 0:53 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوتينغهام وإيفرتون 2:35 دقيقة كلوب: "قدمنا مهرجاناً كروياً بمعنى الكلمة" 1:59 دقيقة صلاح: أتمنى أن يمنحنا هذا الانتصار دفعة كبيرة 0:38 دقيقة بلد الوليد يحقق فوزاً هاماً على إسبانيول 6:32 دقيقة ليفربول يستعيد أيام مجده ويكتسح يونايتد بسباعية