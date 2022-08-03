ليبرون وغالان كانا أفضل بفارق كبير في المجموعة الأولى والتي أنهياها 6-1. وفي المجموعة الثانية لم يتمكن الثنائي الأرجنتيني من الصمود كثيراً أمام قوة الثنائي الإسباني الذي حسم النتيجة 6-2 ليعبر بذلك للدور المقبل في مدريد.

هذا وتأهل الثنائي الأرجنتيني المكون من فيديريكو تشينغوتو وخوان تيشو إلى ربع النهائي، بفوزهما على الثنائي الإسباني خافيير غارثيا مورا وراوول ماركوس بمجموعتين لواحدة.

المجموعة الأولى حسمت لصالح اللاعبين الأرجنتينيين بواقع 6-4، قبل أن تشتد المنافسة في المجموعة الثانية والتي عادل من خلالها الثنائي الإسباني النتيجة 7-5 إلا أن تشينغوتو و تيشو تمكنا من استعادة التفوق وحسما المجموعة الثالثة 6-3 ليعبرا لدور الثمانية.

