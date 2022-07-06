CANAL+ تنضم الى قائمة الجهات الإعلامية الناقلة لجولة البادل العالمية الشهيرة "بريميير بادل"

القناة المملوكة من قبل شركة Vivendi وقّعت صفقة جديدة ستلتزم بموجبها بثّ البطولات الخاصة بجولة البادل الرائدة عالمياً فيما يزيد عن 60 دولة حول العالم بما في ذلك فرنسا.

وستبدأ تغطية CANAL+ لبطولات البادل وفق الاتفاقية الجديدة في شهر يوليو الجاري مع بطولة Greenweez بريميير بادل الكبرى باريس التي ستقام في استاد رولان غاروس الأيقوني وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 11 من شهر يوليو الجاري وحتى 17 منه.

تسلّط الاتفاقية الجديدة الضوء على الشعبية العالمية المتنامية التي تحظى بها هذه الرياضة منذ انطلاق جولة بريميير بادل، باعتبارها الجولة العالمية الرسمية – تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وبدعم من رابطة لاعبي البادل المحترفين وشركة قطر للاستثمارات الرياضية.

