معتز برشم: هدفي الأهم هو أولمبياد طوكيو من قبل beIN SPORTS October 14, 2019 13:07 0:59 دقيقة في تصريحات حصرية لـ beIN SPORTS تحدث بطل العالم في الوثب العالي القطري معتز برشم عن خططه المستقبلة مؤكدا أن هدفه الأهم الآن هو أولمبياد طوكيو العام المقبل. مقابلات معتز عيسى برشم -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة كرواتيا تتعادل مع ويلز وتؤجل تأهلها إلى النهائيات 3:27 دقيقة ألمانيا تواصل ملاحقة هولندا والهروب من أيرلندا 4:15 دقيقة ملخص مباراة اسكتلندا وسان مارينو 0:37 دقيقة البلجيكي والايس يحرز لقب سباق باريس 0:29 دقيقة الإسبانية ساندرا سانشيز تحرز ذهبية الكاتا 0:33 دقيقة الإسباني كوينتيرو يحرز ذهبية الكاتا لفردي الرجال 0:38 دقيقة تونغا تنهي مشاركتها بانتصار معنوي 1:57 دقيقة من قبرص روسيا تعلن انضمامها إلى كبار يورو 2020 0:36 دقيقة الأردن يخسر أمام روسيا 7 - 16 في كرة السلة للسيدات 0:28 دقيقة إصابة ألكسيس سانشيس خلال المواجهة ضد كولومبيا