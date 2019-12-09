روسيا والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات... صراع يدوم منذ سنوات December 9, 2019 19:52 3:19 دقيقة مرت معركة روسيا مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعدة جولات و عرفت العديد من التحولات و الاتهامات المتبادلة، أهم محطات هذه العلاقة المتوترة القناة الأولمبية -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة مونتيري المكسيكي يصل الدوحة 4:37 دقيقة من ليفربول إلى الدوحة 0:37 دقيقة حضور كثيف للجماهير البحرينية في نهائي الخليجي 1:03 دقيقة خليجي 24: نسخة قياسية في الجوائز المالية 0:44 دقيقة إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركات الدولية 3:39 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 3:25 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 15 3:20 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:15 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 1:39 دقيقة ديفيس يعزز صدارة ليكرز بخمسين نقطة في سلة مينيسوتا