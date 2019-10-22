الكشف عن شعار أولمبياد باريس 2024 من قبل beIN SPORTS October 22, 2019 13:44 2:21 دقيقة كًشف النقاب في العاصمة الفرنسية عن شعار أولمبياد باريس 2024 والذي يتضمن شعلة داخل ميدالية ذهبية. تقارير إخبارية الألعاب الأولمبية 2024 -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة مجموعة beIN تكسب معركة قضائية جديدة 0:40 دقيقة مباراة سان جيرمان وكلوب بروج - التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي - التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف التغطية الخاصة 0:46 دقيقة تكريم برشم من قبل لاعبي المنتخب القطري لكرة اليد 2:21 دقيقة الكشف عن شعار أولمبياد باريس 2024 0:33 دقيقة ليغانيس يفك ارتباطه مع المدرب ماوريسيو بيليغرينو 0:41 دقيقة إيقاف عبد الكريم حسن خمسة أشهر 1:27 دقيقة تشافي يقرّ بصعوبة مهمّة السد أمام الهلال 2:28 دقيقة رونالدو يسعى لقيادة يوفنتوس نحو المجد الأوروبي