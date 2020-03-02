استقاله مصطفى بيراف من رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية قبل نحو 5 أشهر من أولمبياد طوكيو من قبل beIN SPORTS March 2, 2020 14:12 1:56 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة كيكي: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن 1:05 دقيقة هدفا مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجميع اللغات 2:16 دقيقة تيرشتيغن: "الكلاسيكو معقد والدوري ما يزال طويلاً" 3:16 دقيقة زيدان: "أدّينا مباراة مكتملة" 0:20 دقيقة رونالدو يظهر في سانتياغو برنابيو خلال فوز الملكي 2:19 دقيقة كورتوا يؤكد أحقية ريال بالفوز في "كلاسيكو معقد" 1:54 دقيقة فينيسيوس: "إنها أمسيتي الأفضل مع ريال مدريد" 0:45 دقيقة قمة المصري ونهضة بركان تنتهي بالتعادل الإيجابي 2:09 دقيقة بوسكيتس: "أهدرنا فرصة الابتعاد عن ريال مدريد" 4:56 دقيقة الملكي يفك النحس ويعود لصدارة الليغا