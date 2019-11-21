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الألعاب الأولمبية

طوكيو 2020: الكشف عن المسبح الرئيسي

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كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" الخميس عن الصالة التي ستستضيف منافسات مسابقات السباحة والغطس والسباحة الإيقاعية في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيف المقبل، والتي تتسع لنحو 15 ألف متفرج بتكلفة بقيمة 523 مليون دولار أميركي.

Reuters

وأعلن المسؤولون أن أعمال البناء في مركز الرياضات المائية المؤلف من أربعة طوابق اكتملت بنسبة 90 في المئة، وأنه من المقرر الانتهاء منها في الموعد المحدد في نهاية شباط/فبراير المقبل.

وقال دايشو نون مسؤول الملاعب في "طوكيو 2020" للصحافيين "نهدف إلى بناء صالة للسباحة على أعلى مستوى في العالم، تكون مجهزة بأحدث التجهيزات".

ويتميز المسبح الرئيسي بجدار متحرك يسمح بتحويل المسبح البالغ طوله 50 مترا إلى مسبحين بطول 25 مترا لكل منهما، كما يمكن أيضا تعديل العمق.

وبلغت تكلفة المبنى 56,7 مليار ين، لكن طوكيو تأمل في الاستفادة القصوى منه بعد الانتهاء من الألعاب الأولمبية، عبر جذب مليون مستخدم سنويا (850 ألف شخص من خلال مسابقات السباحة و150 ألف مستخدم آخر).

كما كشف المنظمون عن قاعة أرياك التي بلغت تكلفة إنشائها 37 مليار ين (341 مليون دولار)، وتقام عليها منافسات الكرة الطائرة في الألعاب الأولمبية وكرة السلة للألعاب البارالمبية.

وتم الانتهاء من بناء الملعب الوطني البالغ كلفة بنائه 159 مليار ين (1,46 مليار دولار)، وسيتم الكشف عنه في حفل خاص يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، بحضور نجوم من عالمي الرياضة والفن، يتقدمهم العداء السابق الجامايكي أوساين بولت صاحب الرقمين القياسيين العالميين في سباقات 100 م و200 م والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية. 
 

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