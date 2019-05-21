العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الألعاب الأولمبية الصيفية

الأولمبية الدولية تحض طوكيو على توفير إضافي

من قبل

حض مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 على إجراء تخفيضات إضافية في موازنتها بينما تبدي بعض الاتحادات الرياضية مخاوف من أن يؤثر أي خفض إضافي على حسن سير الألعاب.

beIN SPORTS

وقال رئيس لجنة التنسيق الأولمبية جون كوتس في بداية زيارة لطوكيو تستغرق ثلاثة أيام "نقدِّرُ الجهود التي تبذلونها لخفض ميزانية التشغيل وغيرها من النفقات".

وأوضح أنه تم توفير 2,2 ملياري دولار (1,97 مليار يورو) من ميزانية البناء والبنية التحتية بالإضافة إلى ملياري دولار من الميزانية التشغيلية، لكنه أضاف "نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للقيام بادخارات".

وعرض كوتس على سبيل المثال ميزانية المواقع المؤقتة مثل الخيم والمقاعد والحواجز الأمنية، مشيرا الى أن هذا الجزء من التكلفة تم تخفيضه بالفعل من 2,1 ملياري دولار إلى حوالى 1,3 مليار دولار.

أضاف "أعتقد أننا نستطيع مساعدتكم في توفير المزيد من الأموال"، مضيفا "يجب أن نكون حريصين (...) لا نريد أن يدفع مسددو الضرائب في طوكيو أو اليابان فاتورة تكاليف التشغيل هذه وأنا مقتنع من أننا سنصل إلى التوفير".

وكان منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو أصدروا في كانون الأول/ديسمبر أحدث نسخة من ميزانيتهم، وأبقوا فيها على إنفاق بحدود 12 مليار دولار.

لكن منظمي الأولمبياد يواجهون ضغوطا من اتحادات رياضية أعربت عن قلقها بشأن تنظيم المسابقات. 

وأعربت ثمانية اتحادات، بينها الألواح الشراعية والجودو وكرة المضرب، عن هذه المخاوف في اجتماع عُقد مؤخراً في أستراليا لرابطة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية.

وقال مسؤول في الرابطة لوكالة فرانس برس "هناك مخاوف بشأن تخفيض تكاليف السكن والنقل وتجديد المواقع".

وأكد كوتس الثلاثاء أنه أخذ علما بهذه المخاوف التي أثارتها الاتحادات.

وقال "نعتقد أنكم فكرتم في الأمر ونحن واثقون من أنكم ستتمكنون من حله"، مضيفا أن هذه القضايا ستتم مناقشتها خلال زيارته إلى طوكيو.

طوكيو 2020
السابق أولمبياد لوس أنجليس 2028: ميزا
اقرأ
أولمبياد لوس أنجليس 2028: ميزانية الألعاب 6,9 مليارات دولار
التالي

آخر الأحداث