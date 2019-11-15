كول: "طارق مؤمن كان أفضل مني" من قبل beIN SPORTS November 15, 2019 17:57 2:11 دقيقة أكد اللاعب النيوزيلندي بول كول بأن المصري طارق مؤمن كان أفضل منه في نهائي بطولة العالم للاسكواش الذي أقيم في قطر. -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:36 دقيقة أزمة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد مستمرة 0:34 دقيقة خاميس رودريغيز يغيب عن ودية البيرو 0:49 دقيقة البرازيل الى نهائي كأس العالم لتحت 17 عاماً 2:32 دقيقة ديربي مغاربي مثير بين تونس وليبيا 2:18 دقيقة قمة مرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الموريتاني 0:22 دقيقة محرز يعتذر عن المشاركة في مباراة الجزائر وبوتسوانا 0:43 دقيقة عفيف في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في آسيا 0:34 دقيقة ثلاثية "قاتلة" ترجّح كفة نيكس على حساب مافريكس 4:21 دقيقة ملخص مباراة جمهورية التشيك وكوسوفو