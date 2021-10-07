جوهر التي خسرت المجموعة الأولى بتسع نقاط مقابل إحدى عشرة نقطة، تمكنت من العودة بقوة وحسمت المجموعة الثانية بإحدى عشرة نقطة لتسع نقاط، والثالثة بإحدى عشرة نقطة لسبع، ثم سيطرت جوهر على المجموعة الرابعة بإحدى عشرة نقطة لثلاث نقاط لتتوج بلقبها الثاني على التوالي.

فيما توج المصنف العاشر عالميا المصري مصطفى عسل باللقب الأول في مسيرته بفوزه على مواطنه المصنف الرابع عالميا طارق مؤمن بثلاثة أشواط لاثنين .

ونجح عسل فى قلب تأخره خلال المباراة النهائية بشوطين دون رد إلى الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لإحدى وتسعين دقيقة ليتوج عسل بباكورة ألقابه ويصبح أصغر لاعب يتوج بلقب البطولة المقامة في فيلادلفيا الأمريكية بعمر العشرين عاما.

