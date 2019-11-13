طارق مؤمن يمضي قدماً في بطولة العالم للاسكواش بقطر

تصوير - سامر الرجال

وتجاوز مؤمن عقبة القطري الصاعد عبد الله التميمي بصعوبة بالغة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليضرب موعداً في ربع النهائي مع البيروفي دييغو إلياس الفائز على المصري فارس الدسوقي 3 أشواط لواحد.

يبلغ مؤمن من العمر 31 واحترف الاسكواش عام 2005 ومنذ ذلك التاريخ فاز بـ 6 ألقاب.

وفي بقية مباريات ربع النهائي يلتقي المصري محمد الشوربجي حامل اللقب والمصنف أولاً في البطولة والثاني عالمياً مع شقيقه مروان الشوربجي العاشر عالمياً، ويواجه المصري الآخر زياد سالم النيوزيلندي بول كول، ويلعب الألماني سيمون روسنر السادس عالمياً أمام الإنكليزي جيمس ويلستروب.