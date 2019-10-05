قاد الثلاثي الناري المؤلف من كريستيان كولمان وجاستين غاتلين ونوا لايلز المنتخب الاميركي الى احراز ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى السبت في الدوحة.

وسجل المنتخب الاميركي 37.10 ثانية، امام بريطانيا حاملة اللقب مع 37.36 ثانية واليابان في المركز الثالث مع 37.43 ثانية. ,وهذا رقم اميركي جديد بالإضافة إلى كونه ثاني أسرع رقم في التاريخ.

وكان كولمان توج بطلا لسباق 100 م في هذه البطولة وحل غاتلين ثانيا فيه، في حين توج لايلز بذهبية سباق 200 م.

وبعمر 37 عاماً حقق غاتلين لقبه الثاني العالمي في مونديال الدوحة والاول له في هذه المنافسة التي لم يحرز ذهبها قط.

وقال غاتلين: "أردت هذه الميدالية، لأنني لم أفز بذهبية البدل من قبل".

أما العداء المخضرم مايكل روجرز فقال: "أردنا الفوز من أجل غاتلين".