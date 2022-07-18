وقطع هولواي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، مسافة السباق الذي شهد انسحاب البطل الأولمبي الجامايكي هانسل بارتشمنت بسبب الإصابة في فترة الإحماء، بزمن 13.03 ثانية أمام مواطنه تراي كانينغهام (13.08 ث) والإسباني أسيير مارتينيس (13.17 ث).

وأقصي الأميركي الآخر ديفون ألن، صاحب أسرع توقيت هذا العام (12.84 ث) بسبب انطلاقة خاطئة.

وعلق هولواي بخصوص تعويض خيبة أولمبياد طوكيو عندما حلّ وصيفاً، قائلاً "لا، فوزي اليوم ليس تعويضاً، الماضي هو الماضي. هدفي هذا العام كان الفوز بلقب بطولة العالم داخل قاعة وفي الهواء الطلق. سنواصل المضي قدماً".

وأوضح أنّه شعر وكأنه في حصة تدريبية بسبب عدم وجود منافسيه في الحارتين بجانبه إثر انسحاب بارتشمنت وإقصاء ألن.

وقال: "شعرت أنني أتدرب. في ألعاب القوى يحدث مثل هذا القرف. أنت فقط تعيد التركيز والتنفيذ" في إشارة إلى إقصاء ألن.

وأضاف: "لم أكن أعتقد أنّه (ألن) قام بانطلاقة خاطئة على الإطلاق. لكن التكنولوجيا تقول خلاف ذلك. إنها إحدى الأشياء التي تحدث... إنها ألعاب القوى. يمكن أن يحدث أيّ شيء. هكذا هي الأمور".