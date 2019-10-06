مونديال الدوحة 2019 - الجزائري مخلوفي ينال فضية 1500 م

وأنهى مخلوفي السباق بزمن 3.31.38 دقائق.

وحلّ مخلوفي وصيفاً للكيني ثيموتي شيريوت (3.29.26 دقائق) الذي حصد الميدالية الذهبية، فيما حل البولندي مارسين ليفاندوفسكي ثالثاً بزمن (3.31.46 دقائق) وحصد الميدالية البرونزية.

وتصدّر شيرويوت السباق منذ البداية وحتى النهاية ولو يصمد في وجهه سوى مواطنه رونالد كويموي في اللفتين الأوليين لكنه سرعان ما غرّد خارج السرب ليجتاز خط الوصول من دون منافسة على الاطلاق.

وكانت المواجهة مرتقبة بين شيرويوت والشاب النروجي الصاعد جاكوب إينغربريغستن، لكن الأخير لم ينافس على المراكز الأولى في أي من مراحل السباق واكتفى بالمركز الرابع ليفشل بوضع حد لسيطرة العدائين الأفارقة على هذا السباق في النسخ الاربع الاخيرة.

وحقّق شيرويوت صاحب الفضية قبل عامين في بطولة العالم في لندن، أفضل توقيت هذا العام (3.28.77 دقائق) عندما تغلب على النروجي بالذات في لقاء لوزان السويسري.

وبقي الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة المغربي هشام القروج صامداً (3.26.00 دقائق).