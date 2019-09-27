وقام عدّاء غينيا بيساو برايما سونكار دابو بمساعدة عدّاء أروبا بازبي في الأمتار الـ25 الأخيرة عندما أدرك عدم استطاعة الأخير إكمال السباق.

وأنهى العدّاءان، وكلاهما الممثل الوحيد لبلاده في هذه البطولة، السباق بأكثر من 18 دقيقة لكنهما حظيا بلفتة من الجمهور الذي وقف لتحيتهما.

وعلّق دابو، البالغ من العمر 26 عاماً، على الحركة الجميلة التي قام بها، قائلاً بمساعدة مترجم "كل ما أردته هو مساعدته على إنهاء السباق. أردت مساعدته على تجاوز خط النهاية. أعتقد أنّ أي شخص كان سيفعل الأمر ذاته في هذا الوضع".

ورغم تأخره وإنهائه السباق بفارق قرابة 5 دقائق عن صاحب المركز الأول في هذه التصفيات الإثيوبي سيليمون باريغا (13.24.69 دقيقة)، سجل دابو أفضل توقيت شخصي وقدره 18.10.87 دقيقة.

وتأهل إلى النهائي بصحبة باريغا والنرويجي الشاب ياكوب اينغبريغستن الذي احتفل قبل أيام معدودة بعيد ميلاده التاسع عشر.

وضرب النروجي بقوة في بطولة أوروبا حيث فاز بذهبيتي سباقي 1500 م و5 آلاف م الصيف الماضي وسيخوض السباقين في الدوحة أيضاً.