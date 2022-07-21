كيرلي يغيب عن سباق التتابع 100 متر أربع مرات من قبل beIN SPORTS July 21, 2022 15:32 0:34 دقيقة أعلن الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، غياب بطل العالم في سباق مئة متر فريد كيرلي عن المشاركة في سباق التتابع مئة متر أربع مرات بسبب الإصابة. تقارير إخبارية بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة غولدن ستيت يظفر بالعديد من الجوائز 0:51 دقيقة شكوك حول مشاركة دجوكوفيش في بطولة أمريكا 0:27 دقيقة هزيمة تشيلسي وإيفرتون وأرسنال ينتصر 0:34 دقيقة كيرلي يغيب عن سباق التتابع 100 متر أربع مرات 1:00 دقيقة بايرن ميونيخ يعرض صور دي ليخت 0:50 دقيقة فتح تحقيق ضد نادي سانتوس 0:42 دقيقة تقارير: كوندي على أعتاب الانتقال إلى تشيلسي 0:47 دقيقة برايتون يرفض عرضاً من الـ"سيتي" للتعاقد مع كوكوريا 0:32 دقيقة المنتخب الأسترالي إلى نصف النهائي 0:30 دقيقة ريال مدريد يجرى مرانه الأول في أميركا