كو: "لقاح كورونا سيكون قرارا شخصيا للأفراد" December 13, 2020 14:41 0:36 دقيقة أكد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يضغط على المسؤولين من أجل حصول الرياضيين على لقاح فيروس كورونا قبل البقية، مضيفا أن الحصول على هذا اللقاح بحال توفره سيكون قرارا شخصيا للأفراد. تقارير إخبارية سيباستيان كــو فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة رابتورز يهزم هورنتس استعداداً للموسم الجديد 3:46 دقيقة إنتر يقلب الطاولة على كالياري ويرتقي للوصافة 1:27 دقيقة ميلان ينشد الفوز على بارما والابتعاد بالصدارة 3:00 دقيقة برشلونة مطالب بالفوز على ليفانتي 0:36 دقيقة كو: "لقاح كورونا سيكون قرارا شخصيا للأفراد" 1:07 دقيقة أولسان هيونداي يصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا 0:50 دقيقة منزل روسي يتعرض للسطو خلال مراسم جنازته 0:49 دقيقة جوشوا يُسقط بوليف ويستعد لنزال فيوري المنتظر 2:02 دقيقة كارفاخال: "نعمل على استعادة مستوانا المعهود" 1:01 دقيقة ريال مدريد يهزم جاره أتلتيكو ويزحف نحو المقدمة