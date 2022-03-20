ونجحت روخاس في القفز في محاولتها السادسة مسافة خمسة عشر متراً وأربعة وسبعين سنتيمتراً محطمة رقمها القياسي السابق والذي حققته في مدريد عام 2020 بمسافة خمسة عشر متراً وثلاثة وأربعين سنتيمتراً.

وتفوقت روخاس على كل من الأوكرانية مارينا بيخ رومانتشوك والجمايكية كيمبيرلي ويليامس اللتين حلتا في المركز الثاني والثالث توالياً.

ولدى الرجال توج الكوري الجنوبي سانغ يوك وو بذهبية الوثب العالي.

وتمكن وو من تحقيق أعلى قفزة بارتفاع مترين وأربعة وثلاثين سنتيمتراً متفوقاً على السويسري لويس غاش والإيطالي جان ماركو تامبيري بفارق ثلاثة سنتيمترات.

