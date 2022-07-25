وقطع إنغيبريغتسين مسافة السباق بزمن 13:09.24 دقيقة، وعادت الفضية إلى الكيني جاكوب كروب (13:09.98 د)، والبرونزية إلى الأوغندي أوسكار تشيليمو (13:10.20 د).

وخاض إينغيبريغتسين سباقاً رائعاً وفرض إيقاعه خصوصاً في اللفات الأخيرة قبل أن ينطلق بسرعة كبيرة في الأمتار الـ200 الأخيرة ويحرز المركز الأول بسهولة.

وعوّض النروجي خيبة أمله في سباق 1500 م الذي يحمل لقبه الأولمبي حيث كان حلّ وصيفاً.

وقال إينغيبريغتسين: "لم أكن أرغب نهاية السباق بالسرعة النهائية. كنت أريد أن أثبت أنني أفضل من العدائين الآخرين، أحترمهم، ولكنني كنت أرغب في ذلك ونجحت. شعرت حقاً أنني في حالة جيدة اليوم".

وحلّ البطل الأولمبي وصاحب الرقم القياسي العالمي لسباق 5 الاف م الأوغندي جوشوا تشيبتيغي تاسعاً بزمن 13:13.12 دقيقة.