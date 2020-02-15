وكان دوبلانتيس (20 عاماً)، بطل أوروبا عام 2018 وصاحب فضية بطولة العالم في الدوحة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قد حطم السبت الماضي رقماً صامداً منذ 2014 للفرنسي رينو لافيلني (6,16 م).

وافتتح اللاعب الذي ترعرع في الولايات المتحدة مشواره السبت على ارتفاع 5,50 أمتار، ثم تجاوز 5,75 م في المحاولة الثانية، ضمن جائزة مولر الكبرى داخل قاعة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وبعد توقف بطل العالم الأميركي سام كندريكس عند ارتفاع 5,84 م، بقي السويدي لوحده في المنافسة وحلق فوق ستة أمتار.

وكان بحاجة لمحاولة وحيدة على ارتفاع 6,18 ليحطم رقمه القياسي العالمي.

قال دوبلانتيس الذي حصل على مبلغ 30 ألف دولار أميركي لتحطيمه الرقم العالمي "كانت منافسة رائعة. ساعدتني كثيراً طاقة الجمهور".

