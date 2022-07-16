جمهورية الدومينيكان تحصد ذهبية التتابع المختلط (400×400) من قبل beIN SPORTS July 16, 2022 18:45 0:36 دقيقة في بطولة العالم لألعاب القوى أوريغون 2022 توجت جمهورية الدومينيكان بالميدالية الذهبية في سباق التتابع المختلط (400×400). جمهورية الدومينيكان بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تقارير: زينتشينكو بصدد الانتقال إلى أرسنال 1:44 دقيقة بايرن ميونيخ يقدم جميع لاعبيه 3:07 دقيقة سيرة ذاتية مميزة للبولندي ليفاندوفسكي 0:21 دقيقة مروى بوزياني تتأهل إلى نهائي سباق 3000 متر 0:36 دقيقة جمهورية الدومينيكان تحصد ذهبية التتابع المختلط 0:27 دقيقة طواف فرنسا: ماتيوز الأسرع بعد 5 أعوام 0:37 دقيقة مراسلنا يؤكد انتقال مارتينيز إلى مانشستر يونايتد 0:34 دقيقة اتفاق بايرن وبرشلونة بشأن انتقال ليفاندوفسكي 1:00 دقيقة البقالي إلى نهائي سباق ثلاثة آلاف متر موانع 1:02 دقيقة نهائي إسباني أرجنتيني في بطولة باريس بريميير بادل