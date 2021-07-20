وذكر العداء الجمايكي أن هذا التطور الجديد الذي تمَّت الموافقة عليه في الأحذية ليس عادلاً.

وقال إنه لم يصدق عندما علم بالأمر، مضيفاً أن ذلك سيمنحُ بعض العدائين أفضلية كبيرة ليركضوا أسرعَ بكثير.

وأشار الجمايكي حامل الرقم القياسيّ العالميّ لمسافتَيْ 100 م و200 م، أن الشركات حاولت في الماضي تطوير الأحذية لتكون أسرع، لكن الجهات الرسمية رفضت ذلك، وهو ما يجعلهُ أمراً مضحكاً الآن على حد تعبيره.

وأوضح بولت أن هذه التقنية ليست عادلة، لأن ليس كل الرياضيين بإمكانهم الحصول عليها، ما سيخلق منافسة غير متكافئة بين الجميع.

