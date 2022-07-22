بوزياني تأمل في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً من قبل beIN SPORTS July 22, 2022 13:32 1:05 دقيقة أبدت العداءة التونسية مروى بوزياني رضاها عن مشاركتها في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، رغم حلولها في المركز التاسع، مبدية أملها في تحقيق نتائجَ أفضلَ في بطولة العالم المقبلة، وكذلك في أولمبياد باريس 2024. مقابلات بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 مروى بوزياني -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة موتيل تعبر عن خيبة أملها 1:05 دقيقة بوزياني تأمل في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً 0:43 دقيقة روما يرفض عرضاً من توتنهام لضم زانيولو 0:30 دقيقة اتحاد محترفي التنس يقرر إلغاء بطولة شنغهاي 0:59 دقيقة موتسيبي يتحدّث عن صلاح وماني وميندي 1:14 دقيقة ماني متحدثاً عن صلاح: "لا خلافات شخصية بيننا" 0:48 دقيقة ماني يتحدّث لـ beIN SPORTS عن بدايته مع بايرن 5:22 دقيقة ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:33 دقيقة كأس مصر: الزمالك يحرز اللقب على حساب الأهلي 4:08 دقيقة ماني يحتفل بطريقة خاصة ويطلق تصريحات عاطفية