وقطع يامانيشي مسافة السباق بزمن ساعة و19 دقيقة و7 ثوان مسجلا أفضل توقيت له هذا العام، محققا الثنائية مع مواطنه كوكي إيكيدا الذي نال الفضية (1.19:14 ساعة).

وهي الميدالية الذهبية الثانية في البطولة بعد الأولى التي توجت بها البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون في السباق ذاته قبل ساعتين.

وعادت البرونزية إلى السويدي بيريسوس كارلستروم (1.19:18 ساعة)، وهي الميدالية التي كان توج بها في النسخة الأخيرة في الدوحة عام 2019.

وخطف كارلستروم المركز الثالث بعد منافسة قوية مع الكيني صامويل كيريري غاثيمبا (1.19:25 ساعة).

وقال يامانيشي إن الفوز في الأجواء الحارة والمشمسة مع القليل من الظل جعله "سعيدا".

وأضاف "لقد تطلب الأمر مهارة هائلة وكنت سعيدا لكوني كنت قويا بما فيه الكفاية".

وتابع "كانت أشعة الشمس قوية جدًا وكان سباقًا صعبًا جدا. كان الجو حارًا جدًا. كان الجو أكثر حرارة من الدوحة عندما أقيم السباق في منتصف الليل".

وأردف قائلا "لكن اليوم كانت الرطوبة منخفضة لذلك كان الأمر أسهل. اليوم كان يومي".

