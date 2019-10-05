وسجلت حسن 3:51.95 دقيقة رقم رقماً جديداً ضمن بطولات العالم، بعد أن قادت السباق مع نهاية اللفة الأولى وأنهته بقوة. وبفارق نحو 20 متر عن صاحبة الفضية.

وجاءت في المركز الثاني الكينية فايته كيبيغون 3:54.22 دقيقة والإثيوبية غوداف تسيغاي 3:54.38 في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي اللفة الأخيرة بدا فوز حسن مؤكداً، لتسجل العداءة التي لجئت بعمر 15 سنة من إثيوبيا إلى هولندا، أسرع زمن في سباق 1500 متر هذا الموسم.

وحققت حسن (26 عاماً) قبل أسبوع ذهبية سباق 10000 متر في البطولة ذاتها. ما جعلها أول عداءة تجمع لقب المسافتين ضمن بطولات العالم.

وقالت الفائزة "انه امر مدهش بالنسبة الي. اشعر بالفخر. لقد اثبت ماذا يمكن ان يحصل عندما نبذل جهودا شاقة. كان الامر رائعا عندما اجتزت خط الوصول ورأيت التوقيت الذي سجلته. انا سعيدة للغاية".

ووجدت حسن نفسها في عين العاصفة عندما اوقفت الوكالة الاميركية للمنشطات مدربها البرتو سالازار لاربع سنوات بسبب خرقه قوانين المنشطات، قبل ان تصدر بيانا تعرب فيها عن صدمتها مشيرة الى ان "ضميرها مرتاح".

وكانت حسن انضمت الى مشروع اوريغون الذي يشرف عليه سالازار عام 2016 قبل فترة وجيزة من اتهام اولي وجه الى مدربها.

واضافت في هذا الصدد بعد سباق اليوم "كان الامر صعبا بالنسبة الي. كنت غاضبة عما كان يقوله بعض الاشخاص. لقد بذلت جهودا شاقة لكي اصل الى القمة على مدى السنوات الاخيرة".

وحلت المغربية رباب العرافي تاسعة على الرغم من نزولها تحت حاجز الـ4 دقائق مسجلة 3.59.93 د.