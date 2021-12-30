النادي الأهلي يتوّج بلقب بطولة سمو أمير دولة قطر لألعاب القوى من قبل beIN SPORTS December 30, 2021 08:10 2:24 دقيقة للمرة الأولى في تاريخه، تُوّج النادي الأهلي بلقب بطولة سمو أمير دولة قطر لألعاب القوى، في نسختها المؤجلة منذ السنة الماضية بسبب جائحة كورونا. تقارير إخبارية الأهلي القطري ألعاب القوى بطولة سمو أمير دولة قطر لألعاب القوى -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة فلامينغو البرازيلي يتعاقد مع المدرب باولو سوزا 0:38 دقيقة إجراءات جديدة لحضور الجماهير في إسبانيا 0:38 دقيقة أشرف حكيمي ينضم لمعسكر أسود الأطلس 0:41 دقيقة تقارير: الزلزولي يختار اللعب للمنتخب الإسباني 0:46 دقيقة الكبير يعلن تشكيلة "نسور قرطاج" لكأس أمم إفريقيا 0:45 دقيقة الأهلي المصري يعلن تجديد عقد مدافعه التونسي معلول 0:45 دقيقة بلماضي يؤكد سعي "الخضر" للدفاع عن لقب الـ"كان" 0:31 دقيقة رابطة الـ"NBA" تؤجل مباراة سبيرز وميامي 0:31 دقيقة "كورونا" يضرب أتليتيكو مدريد 0:46 دقيقة الزلزولي ينضمّ لقائمة المصابين بكورونا في برشلونة