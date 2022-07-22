وحل إيهاب ثالثاً في تصفيات المجموعة الأول برميه 83.41 م خلف المتأهلين مباشرة الهندي نيراج شوبرا بطل (88.39 م) والتشيكي جاكوب فادليتش وصيفه (85.23 م).

وقال عبد الرحمن: "أنا سعيد بتأهلي إلى الدور النهائي على الرغم من الأجواء الحارة في يوجين في الوقت الحالي، أشعر بأنني في حالة جيدة وبإمكاني تحقيق رقم أفضل".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "سعيد بتأهلي رغم أن استعداداتي لم تكن جيدة خصوصاً بسبب تعرضي لإصابة في كوعي أواخر العام الماضي وخضوعي لعملية جراحية مطلع الحالي".

وتابع "لحسن حظي تعافيت بسرعة وعدت إلى المنافسات ولدي ثقة كبيرة في نفسي ومؤهلاتي لتحقيق الأفضل والمنافسة على إحدى الميداليات الثلاث".

ويقام الدور النهائي بعد غد السبت.

