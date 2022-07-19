ونجح برشم في تجاوز ارتفاع 2.37 م ليتمكن من تحقيق الميدالية الذهبية وسط منافسة شديدة مع الكوري الجنوبي سانغهيوك وو الذي نال الفضية بـ2.35، والأوكراني أندريه بروتسينكو الذي نال البرونزية 2.33 م، والأميركي شيلبي والإيطالي تامبيري حيث تمكن الأبطال الخمسة من تجاوز ارتفاع 2.30 م.

وبدأت المنافسة تشتد مع ارتفاع 2.33 م الذي اجتازه برشم من المحاولة الأولى أيضاً حاله كحال بروتسينكو، فيما أبقى تامبيري على حظوظه بميدالية بعد النجاح في المحاولة الثانية وسانغهيوك في المحاولة الثالثة.

وبقي برشم ينتظر حظوظه بالذهب بعدما تخطى 2.35 من المحاولة بها وهو ما فشل به منافسيه في محاولتهم الأولى، قبل أن ينجح سانغهيوك بذلك في محاولته الثانية.

وتجاوز برشم ارتفاع 2.37 م ليضمن الذهب بعدما فشل بذلك سانغهيوك بمحاولته الأولى ليقرّر الأخير الوثب على ارتفاع 2.39 م ففشل بمحاولتين.

وفضّل برشم عدم الوثب على ارتفاع 2.19 م الذي افتتحت به المسابقة قبل أن يتجاوز ارتفاع 2.24 م و2.27 م و2.30 م و2.33 م و2.35 و2.37 م من المحاولة الأولى.

وقرّر برشم بعد ضمان الذهبية الوثب على ارتفاع 2.42 م لكن محاولته لم يكتب لها النجاح.

ولحق برشم بنجمين عربيين نجحا سابقاً في الاحتفاظ بلقبهما ثلاث مرات متتالية ويتعلق الأمر بعدائي سباق 1500 م الجزائري نور الدين مرسلي أعوام 1991 في طوكيو و1993 في شتوتغارت و1995 في غوتبورغ، والمغربي هشام الكروج الذي حقق الإنجاز أربع مرات متتالية في أثينا 1997 وإشبيلية 1999 وإدمونتون 2001 وباريس 2003.

وبات برشم أول لاعب يتوّج بذهبية بطولة العالم للوثب العالي ثلاث مرات عبر التاريخ.

وقال برشم: "الحمدالله هذا إنجاز لم يأت من فراغ، صراحة الأشهر الثمانية الأخيرة كان هناك عمل وجهد كبير جداً كلّل بالنجاح".

وأضاف: "المنافسة كانت صعبة وقوية ولكن تركيزي على نفسي كان عالياً ولم أشعر بالضغط وكنت على أتمّ الاستعداد للقب".