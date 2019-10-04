واجتاز برشم ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى، تاركاً الفضية للروسي الذي يشارك تحت علم محايد ميكايل أكيمنكو 2.35 والبرونزية لمواطنه (علم محايد أيضاً) إيليا إيفانيوك 2.35.

وهي الذهبية الأولى لقطر الدولة المستضيفة للبطولة، والميدالية الثانية عموماً بعد برونزية عبد الرحمن صمبا في 400 متر حواجز.

ويعدّ الرقم المسجّل من قبل معتز عيسى برشم الأفضل خلال عام 2019.

ولم يعانِ برشم سوى في ارتفاع 2.33 حيث احتاج للمحاولة الثالثة حتى يجتازه، لكن في 2.30 و 2.35 ارتقى منذ المحاولة الأولى.

وكان برشم حقق ذهبية مونديال لندن قبل عامين حين ارتقى لـ2.35.

ويحمل برشم المُلقب بالصقر القطري، فضية أولمبياد ريو 2016 حين ارتفع لـ 2.36 وبرونزية لندن 2012 ( 2.29 متر).

وابتعد برشم معظم الموسم الماضي عن المضمار بعد خضوعه لعملية جراحية في تموز/يوليو 2018 في كاحله كانت تستوجب الغياب من 3 إلى أربعة أشهر عن الملاعب، لكن اصابته تفاقمت واستمر الغياب حتى حزيران/يونيو، حيث حقق عودة ناجحة باجتيازه ارتفاع 2.27 م في لقاء سوبوت البولندي محرزاً المركز الاول قبل ان يأتي في المرتبة الثانية في لقاء لندن الماسي مع قفزة بالرقم ذاته في تموز/يوليو.

لكن برشم اكتفى بالمركز العاشر في نهائي الدوري الماسي في زيوريخ.

وقال برشم بعد تتويجه "بالنسبة الي، ما تحقق هو حلم. ان افوز باللقب العالمي على ارضي هو امر مدهش. الجميع كان هنا، عائلتي، اصدقائي، امير البلاد".

وكشف "لم اكن في كامل لياقتي البدنية لكني عندما وصلت الى الملعب ورأيت الجميع يهتفون باسمي وحتى ولو كنت على طريق الموت، أو نقلوني على كرسي متحرك او في سيارة الاسعاف، لكنت بذلت كل ما استطيع".

وعزز برشم بالتالي رصيده من الميداليات في البطولات الكبرى، وبات يضم حاليا ذهبيتين في بطولة العالم، بالاضافة الى برونزية اولمبياد لندن 2012، وفضية أولمبياد ريو 2016.

ويحمل الرقم القياسي العالمي الكوبي خافيير سوتومايور 2.45 حققه عام 1993.