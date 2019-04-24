بفضل الوفد الكبير الذي تشارك به في بطولة آسيا لألعاب القوى المقامة بالدوحة، مازالت الصين تمثل البلد الأكثر حضورا من بين المتوجين بمختلف الميدالية.هذا ومن بين أبرز النتائج، التتويج التاريخي الجديد للكويت بفضية منافسات العشاري

