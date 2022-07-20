وتصدر تشيه الدور النهائي برميه 71.13 م في محاولته الثالثة محققاً رقماً قياسياً جديداً لبطولة العالم ماحياً الرقم السابق لليتواني فيرجيليوس أليكنا وهو 70.17 م حققه في هلسنكي في 7 آب/أغسطس 2005. ونال نجل الأخير ميكولاس الميدالية الفضية (69.27 م) أمام مواطنه أندريوس غودزيوس (67.55 م).

وحل السويدي دانيال ستال بطل النسخة الاخيرة في الدوحة وأولمبياد طوكيو رابعاً بتسجيله 67.10 م أمام مواطنه ووصيفه في الاولمبياد سيمون بيترسون (67.00 م).

وحل الجامايكي فيدريك داكريس وصيف بطل الدوحة تاسعاً (64.85 م) أمام النمساوي لوكاس فايسهايدينغر صاحب برونزية المونديال الاخير والاولمبياد (63.98 م).

