الدوري الماسي - معتز برشم يؤكد أهمية جولة الدوحة من قبل beIN SPORTS May 12, 2022 14:48 0:58 دقيقة اعتبر البطل الأولمبي والعالمي القطري معتز برشم أن جولة الدوحة من الدوري الماسي مهمة للغاية لجميع الأبطال لرفع وتيرة استعداداتهم لبطولة العالم لألعاب القوى المقررة في أوريغون الأميركية الصيف المقبل وذلك في تصريح حصري لقنواتنا. مقابلات ألعاب القوى معتز برشم -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة زفيريف وتسيتسيباس إلى ربع نهائي روما 0:58 دقيقة الدوري الماسي - معتز برشم يؤكد أهمية جولة الدوحة 2:56 دقيقة اختتام أعمال كونغرس الـ"يويفا" 1:23 دقيقة جيانماركو تامبيري في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:55 دقيقة فياريال يعلن عن خطط تطوير ملعب لا سيراميكا 0:45 دقيقة beIN SPORTS في قلب الحدث 0:47 دقيقة كريستيانو رونالدو الأفضل في شهر أبريل 0:55 دقيقة سوزوكي يؤكد رغبته بالرحيل عن موتو جي بي نهاية 2022 2:50 دقيقة NBA: يوكيتش الأفضل للعام الثاني توالياً 1:07 دقيقة برايان خيل يشرح سبب مغادرته لتوتنهام