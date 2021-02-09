وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم مواطنتها الشهيرة غينزيبي ديبابا ومقداره 3 دقائق و55 ثانية و17 جزءا من الثانية سجلته في لقاء كارلسروه الألماني عام 2014.



وكانت تسيغاي أحرزت برونزية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند الأميركية عام 2016، وميدالية من المعدن ذاته في بطولة العالم في الهواء الطلق في الدوحة عام 2019.