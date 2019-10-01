الأميركي برازيير يطير بذهبية ورقم قياسي من قبل beIN SPORTS October 1, 2019 21:26 0:30 دقيقة حقق الأميركي دونوفان برازيير الميدالية الذهبية في سباق 800 متر مع رقم قياسي جديد في بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة القطرية الدوحة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة ريفر يهزم غريمه بوكا في ذهاب نصف نهائي ليبرتادوريس 0:30 دقيقة برشلونة وإنتر: البث المباشر والتغطية الخاصة 0:30 دقيقة مباريات اليوم الاربعاء في أبطال اوروبا 1:19 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن مواجهة دينامو زغرب ؟ 2:21 دقيقة بوكيتينو يوضح أسباب السقوط الكارثي أمام بايرن 1:47 دقيقة ما هو سبب تغيير كورتوا بين شوطي مباراة ريال وبروج؟ 1:55 دقيقة ألفونس أريولا: كنتُ مستعداً للدخول 1:57 دقيقة زيدان يركّز على النقاط الإيجابية في مباراة بروج 1:15 دقيقة توخيل: تجاوزنا فريقاً صعباً 1:02 دقيقة إدريسا غاي: عملنا كفريق وفزنا