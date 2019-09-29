100 متر سيدات: آن فريزر تطير بالمعدن النفيس بعد سباق لاهب

وقطعت آن فريزر المسافة بزمن وقدره 10 ثوان و71 جزء من الثانية، جاءت خلفها البريطانية دينا آشير سميت بـ10:83، ثم الإيفوارية ماري جويس تا لو بـ10:90.

وكانت آن فريزر صاحبة ذهبيتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 قد حققت أفضل زمن في نصف النهائي حين قطعت المسافة بـ10:81 ثانية.

وقامت فريزر بدورة الشرف مع ابنها الذي أسند رأسه على كتفها وحيت الجماهير الجامايكية التي حضرت بشكل مكثف في ستاد خليفة الدولي.

اللقب هو الرابع لفرايرز برايس في بطولة العالم بعد اعوام 2009 و2013 و2015، علما بأنها غابت عن النسخة الاخيرة في لندن عام 2017 لوضعها المولود الذي حملته معها اليوم.

وحلت الجامايكية الأخرى إلين ثومبسون حاملة ذهبية أولمبياد ريو 2016 في المركز الرابع بـ10:93 ثانية.

وانسحبت الهولندية دافني شيبرز التي تأهلت بزمن 11:07 وصاحبة فضية بطولة العالم في بكين 2015 والتي أملت أن تخرق التوقعات وتحقق أحد المراكز الثلاثة الأولى.

وفي نهاية اليوم الثالث من البطولة تتصدر أميركا جدول الميداليات بـ4 ذهبيات وـ4 فضيات، ثم جامايكا بـ2 ذهبيتان وفضية، والصين ثالثة بذهبية وفضية وبرونزية.