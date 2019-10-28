"وادا" تصدر حكمها بحق روسيا قبل نهاية الشهر المقبل

وقالت الوكالة في بيان بانها تلقت إجابات من السلطات الروسية بشأن سلسلة من "الأسئلة التقنية والمفندة" مشيرة إلى أنّ رد روسيا على تحقيقاتها سيقدّم إلى لجنة الامتثال لديها التي ستحدد ما إذا كانت ستقترح اتخاذ تدابير إضافية بحق روسيا.

ومنحت "وادا" روسيا عشية انطلاق بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة بين 27 ايلول/سبتمبر الماضي و6 تشرين الأول/اكتوبر الحالي، مهلة ثلاثة أسابيع لتوضيح ما اعتبرته "تناقضات" في البيانات المقدمة إليها من مختبر موسكو خصوصا فيما يتعلق بمسح فحوصات إيجابية.

واوضحت "وادا" بأنّ لا جدول زمنياً محدداً لهذا الإجراء لكنها تكهنت بأن تصل لجنة الامتثال إلى نتيجة "قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر".

وختمت بأنها عندما تحصل على التقرير النهائي ستجتمع اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "بأسرع وقت ممكن" لمناقشة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ.

وتواجه روسيا احتمال الإيقاف مجدداً من قبل الوكالة الدولية إذا ما فشلت أجوبتها في توضيح سبب عدم ظهور بعض الأدلة على الاختبارات الإيجابية التي تم تسليمها من قبل المبلغين في البيانات التي قدمها مختبر مكافحة المنشطات في موسكو في كانون الأول/يناير الماضي، ما من شأنه أن يثير احتمال فرض حظر جديد عليها في الفترة التي تسبق دورة طوكيو للألعاب الأولمبية لعام 2020.