مونديال الدوحة 2019: مواجهة مرتقبة بين شيرويوت واينغربريغستن

وحقق شيوريوت صاحب الفضية قبل عامين في بطولة العالم في لندن، أفضل توقيت هذا العام (3:28,77 دقيقة) عندما تغلب على النروجي بالذات في لقاء لوزان السويسري.

ويكمن التحدي أمام ينغربريغستن في وضع حدا لسيطرة عدائي إفريقيا على هذه المسابقة في النسخ الأربع الأخيرة، اذ توج الكيني اسبل كيبروب أعوام 2011 في دايغو، 2013 في موسكو و2015 في بكين، قبل أن يحمل الاثيوبي أليجا مانونغوي المشعل في النسخة الأخيرة في لندن 2017، لكنه يغيب عن البطولة الحالية بسبب إصابة في كاحله.

وتألق اينغربريغستن الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر في 19 أيلول/سبتمبر، خلال الفترة الأخيرة الماضية، فتوج بطلا لأوروبا في سباقي 1500 م و5 آلاف م باسلوب لافت في برلين صيف 2018، قبل أن يتوج هذا العام بطلا للقارة العجوز داخل قاعة في غلاسكو في سباق 3 آلاف م ويحرز فضية 1500 م.

وجاكوب هو أحد ثلاثة أشقاء يمارسون المسافات المتوسطة والطويلة. وحقق شقيقه الأكبر فيليب برونزية سباق 1500 م في لندن قبل عامين.

ويشهد السباق مشاركة عداء عربي واحد هو الجزائري توفيق مخلوفي في حين فشل المغربي عبد العاطي ايكيدير في التأهل.



من يخلف فرح؟

وفي سباق 10 آلاف م للرجال، يفرض سؤال واحد نفسه: من سيخلف العداء البريطاني مو فرح الفائز باللقب في النسخ الثلاث الأخيرة؟

وتميل الترجيحات الى فوز عداء إفريقي من اثيوبيا أو كينيا أو أوغندا.

ويضم الفريق الاوغندي نخبة من افضل عدائي المسافات الطويلة في الوقت الحالي على رأسهم جوشوا شيبتيغي الفائز بالفضية قبل سنتين.

وتألق شيبتيغي هذا العام بفوزه بسباق اختراق الضاحية في ارهوس الدنماركية وفي نهائي الدوري الماسي في سباق 5 آلاف م.

ويضم المنتخب الأوغندي الواعد جاكوب كيبليمو، بينما تتمتع اثيوبيا بالمخضرم هاغوس غيبرهيويت صاحب أفضل توقيت هذا العام مع 26:48,95 دقيقة.

اما كينيا التي لم تفز بهذا السباق منذ انتصار تشارلز كاماثي في نسخة ادمونتون الكندية عام 2001، فتعول على رونيكس كيبروتو بطل العالم تحت 20 عاما والفائز بذهبية السباق في لقاء ستكوهولم مع رقم لافت هو 26:50,16 دقيقة.

وسيحاول الألماني يوهانس فيتر أن يصبح ثاني رياضي يحتفظ بلقبه في مسابقة رمي الرمح، بعد التشيكي يان زيليزني الفائز بالذهبية عامي 2003 و2005 وصاحب الرقم القياسي (98,48 مترا) الصامد منذ 1996.

وتعرض فيتر للاصابة في أواخر حزيران/يونيو الماضي وابتعد عن الملاعب لشهرين قبل ان يعود بقوة ويفوز في ثلاثة لقاءات أربعة شارك فيها. ويواجه فيتر منافسة قوية من الاستوني الأعسر ماغنوس كيرت صاحب أفضل رقم لهذا العام (90,61 م).

وكان كيرت الأكثر استقرارا في المستوى هذا العام ويخوض غمار المسابقة كأحد أبرز المرشحين لاحراز اللقب.

وفي سباقات التتابع 4 مرات 400 م للرجال والسيدات، يتوقع أن تكون المنافسة شديدة كالعادة بين الولايات المتحدة وجامايكا من دون استبعاد بريطانيا التي تتمتع بنخبة من أفضل العدائين في هذه الفئة.

وتدخل الألمانية مايلايكا ميهامبو مسابقة الوثب الطويل مرشحة فوق العادة لانتزاع اللقب من حاملته الأميركية بريتني ريزه بعدما حققت أفضل ثلاثة أرقام هذا العام (أبرزها 7,16 مترا) ولم تخسر في آخر تسعة لقاءات خاضتها.

لكن المخضرمة ريزه (33 عاما) لديها من الخبرة ما يكفي في البطولات الكبرى، بعدما توجت بالذهبية في أربع من مشاركاتها الست، وهي الأفضل سجلا في هذا الاختصاص في بطولة العالم.

وسجلت ريزه سبعة أمتار في التجارب الاميركية، لكنها لم تفز باي لقاء في الدوري الماسي فحلت ثالثة في روما وثانية في لندن بروكسل.

أما الأخرى التي تخطت حاجز سبعة أمتار هذا العام فهي النيجيرية ايسي برومي التي حققت 7,03 امتار في بورصة التركية في تموز/يوليو.