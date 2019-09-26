مونديال الدوحة 2019: سجل الميداليات العربية في النسخ السابقة

في ما يأتي الميداليات العربية في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى منذ النسخة الأولى في هلسنكي عام 1983 حتى الأخيرة في لندن 2017:
هلسنكي 1983
- المغربي سعيد عويطة (برونزية سباق 1500 م)
روما 1987
- الصومالي عبدي بيل (ذهبية سباق 1500 م)
- المغربي سعيد عويطة (ذهبية 5 آلاف م)
- الجيبوتي أحمد صلاح (فضية الماراتون)
طوكيو 1991
- الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)
- الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م)
- المغربي إبراهيم بوطيب (برونزية سباق 5 آلاف م)
- المغربي خالد السكاح (برونزية سباق 10 آلاف م)
- الجيبوتي أحمد صلاح (فضية سباق الماراتون)
- الجزائري عز الدين براهمي (برونزية سباق 3000 م موانع)
شتوتغارت 1993
- الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)
- الصومالي عبدي بيل (برونزية سباق 1500 م)
- الجزائرية حسيبة بولمرقة (برونزية سباق 1500 م)
غوتبورغ 1995
- الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)
- الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م)
- السورية غادة شعاع (ذهبية السباعية)
- المغربي هشام الكروج (فضية سباق 1500 م)
- المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م)
- المغربي خالد السكاح (فضية سباق 10 آلاف م)
- المغربية زهرة واعزيز (برونزية سباق 5 آلاف م)
- السعودي سعد الشمري (برونزية سباق 3 آلاف م موانع)
أثينا 1997
- المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
- المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز)
- المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م)
- المغربي صلاح حيسو (برونزية سباق 10 آلاف م)
إشبيلية 1999
- المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
- المغربي صلاح حيسو (ذهبية سباق 5 آلاف م)
- المغربية نزهة بدوان (فضية سباق 400 م حواجز)
- المغربية زهرة واعزيز (فضية سباق 5 آلاف م)
- المغربي علي الزين (برونزية سباق 3 آلاف م موانع)
- الجزائري جابر سعيد القرني (برونزية 800 م)
- السورية غادة شعاع (برونزية السباعية)
إدمونتون 2001
- المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
- المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز)
- المغربي علي الزين (فضية سباق 3 آلاف م موانع)
باريس 2003
- الجزائري سعيد جابر القرني (ذهبية 800 م)
- المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
- المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون)
- القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)
- المغربي هشام الكروج (فضية سباق 5 آلاف م)
هلسنكي 2005
- البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 800 م)
- البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 1500 م)
- القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)
- المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون)
- المغربي عادل الكاوش (فضية سباق 1500 م)
- المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م)
أوساكا 2007
- البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م)
- البحريني رشيد رمزي (فضية سباق 1500 م)
- القطري مبارك حسن الشامي (فضية سباق الماراتون)
- المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م)
- التونسي حاتم غولة (برونزية سباق 20 كلم مشيا)
برلين 2009
- البحريني يوسف سعد كامل (ذهبية سباق 1500 م)
- البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م)
- البحريني يوسف سعد كامل (برونزية سباق 800 م)
- القطري جيمس كواليا كروي (برونزية سباق 5 آلاف م)
دايغو 2011
- التونسية حبيبة لغريبي (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)
- السوداني أبو بكر كاكي (فضية سباق 800 م)
موسكو 2013
- القطري معتز برشم (فضية الوثب العالي)
- الجيبوتي عين الله سليمان (برونزية 800 م)
بكين 2015
- التونسية حبيبة لغريبي (فضية سباق 3 آلاف م موانع)
- المصري إيهاب عبد الرحمن (فضية رمي الرمح)
- المغربي عبد العاطي إيغيدير (برونزية سباق 1500 م)
- البحرينية أونيس كيروا (برونزية الماراتون)
لندن 2017
- البحرينية روز شيليمو (ذهبية الماراتون)
- القطري معتز برشم (ذهبية الوثب العالي)
- المغربي سفيان البقالي (فضية 3 آلاف م موانع)
- البحرينية سلوى عيد ناصر (فضية 400 م)
- القطري عبد الإله هارون (برونزية 400 م)
- السوري مجد الدين غزال (برونزية الوثب العالي)
الترتيب العام للدول العربي
- المغرب: 29 ميدالية (10 ذهبيات و12 فضية و7 برونزيات)
- البحرين: 10 ميداليات (6 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)
- الجزائر: 9 ميداليات (6 ذهبيات و3 برونزيات)
- قطر: 7 ميداليات (3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)
- تونس: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)
- سوريا: 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتان)
- الصومال: ميداليتان (ذهبية وبرونزية)
- جيبوتي: ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية)
- السودان: ميدالية واحدة (فضية)
- مصر: ميدالية واحدة (فضية)
- السعودية: ميدالية واحدة (برونزية)