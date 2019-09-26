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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

مونديال الدوحة 2019: سجل الميداليات العربية في النسخ السابقة

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في ما يأتي الميداليات العربية في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى منذ النسخة الأولى في هلسنكي عام 1983 حتى الأخيرة في لندن 2017:
                  
                  
 هلسنكي 1983                  

  • المغربي سعيد عويطة (برونزية سباق 1500 م)

                  
روما 1987                    

  • الصومالي عبدي بيل (ذهبية سباق 1500 م)
  • المغربي سعيد عويطة (ذهبية 5 آلاف م)
  • الجيبوتي أحمد صلاح (فضية الماراتون)

                  
طوكيو 1991                   

  • الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)
  • الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م)
  • المغربي إبراهيم بوطيب (برونزية سباق 5 آلاف م)
  • المغربي خالد السكاح (برونزية سباق 10 آلاف م)
  • الجيبوتي أحمد صلاح (فضية سباق الماراتون)
  • الجزائري عز الدين براهمي (برونزية سباق 3000 م موانع)

                  
شتوتغارت 1993                  

  • الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)
  • الصومالي عبدي بيل (برونزية سباق 1500 م)
  • الجزائرية حسيبة بولمرقة (برونزية سباق 1500 م)

                  
غوتبورغ 1995                   

  • الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)
  • الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م)
  • السورية غادة شعاع (ذهبية السباعية)
  • المغربي هشام الكروج (فضية سباق 1500 م)
  • المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م)
  • المغربي خالد السكاح (فضية سباق 10 آلاف م)
  • المغربية زهرة واعزيز (برونزية سباق 5 آلاف م)
  • السعودي سعد الشمري (برونزية سباق 3 آلاف م موانع)

                  
أثينا 1997                   

  • المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
  • المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز)
  • المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م)
  • المغربي صلاح حيسو (برونزية سباق 10 آلاف م)

                  

 إشبيلية 1999                   

  • المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
  • المغربي صلاح حيسو (ذهبية سباق 5 آلاف م)
  • المغربية نزهة بدوان (فضية سباق 400 م حواجز)
  • المغربية زهرة واعزيز (فضية سباق 5 آلاف م)
  • المغربي علي الزين (برونزية سباق 3 آلاف م موانع)
  • الجزائري جابر سعيد القرني (برونزية 800 م)
  • السورية غادة شعاع (برونزية السباعية)

                  
 إدمونتون 2001                   

  • المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
  • المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز)
  • المغربي علي الزين (فضية سباق 3 آلاف م موانع)

                  
 باريس 2003                   

  • الجزائري سعيد جابر القرني (ذهبية 800 م)
  • المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)
  • المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون)
  • القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)
  • المغربي هشام الكروج (فضية سباق 5 آلاف م)

                  
هلسنكي 2005                   

  • البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 800 م)
  • البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 1500 م)
  • القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)
  • المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون)
  • المغربي عادل الكاوش (فضية سباق 1500 م)
  • المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م)

                  
أوساكا 2007                  

  • البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م)
  • البحريني رشيد رمزي (فضية سباق 1500 م)
  • القطري مبارك حسن الشامي (فضية سباق الماراتون)
  • المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م)
  • التونسي حاتم غولة (برونزية سباق 20 كلم مشيا)

                  
برلين 2009                  

  • البحريني يوسف سعد كامل (ذهبية سباق 1500 م)
  • البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م)
  • البحريني يوسف سعد كامل (برونزية سباق 800 م)
  • القطري جيمس كواليا كروي (برونزية سباق 5 آلاف م)

                  
دايغو 2011                    

  • التونسية حبيبة لغريبي (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)
  • السوداني أبو بكر كاكي (فضية سباق 800 م)

                  
موسكو 2013                  

  • القطري معتز برشم (فضية الوثب العالي)
  • الجيبوتي عين الله سليمان (برونزية 800 م)

                  
بكين 2015                   

  • التونسية حبيبة لغريبي (فضية سباق 3 آلاف م موانع)
  • المصري إيهاب عبد الرحمن (فضية رمي الرمح)
  • المغربي عبد العاطي إيغيدير (برونزية سباق 1500 م)
  • البحرينية أونيس كيروا (برونزية الماراتون)

                  
 لندن 2017                    

  • البحرينية روز شيليمو (ذهبية الماراتون)
  • القطري معتز برشم (ذهبية الوثب العالي)
  • المغربي سفيان البقالي (فضية 3 آلاف م موانع)
  • البحرينية سلوى عيد ناصر (فضية 400 م)
  • القطري عبد الإله هارون (برونزية 400 م)
  • السوري مجد الدين غزال (برونزية الوثب العالي)

                  
 الترتيب العام للدول العربي                  

  • المغرب: 29 ميدالية (10 ذهبيات و12 فضية و7 برونزيات)
  • البحرين: 10 ميداليات (6 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)
  • الجزائر: 9 ميداليات (6 ذهبيات و3 برونزيات)
  • قطر: 7 ميداليات (3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)
  • تونس: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)
  • سوريا: 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتان)
  • الصومال: ميداليتان (ذهبية وبرونزية)
  • جيبوتي: ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية)
  • السودان: ميدالية واحدة (فضية)
  • مصر: ميدالية واحدة (فضية)
  • السعودية: ميدالية واحدة (برونزية)                                                      
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