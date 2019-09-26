مونديال الدوحة 2019: سجل الميداليات العربية في النسخ السابقة

في ما يأتي الميداليات العربية في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى منذ النسخة الأولى في هلسنكي عام 1983 حتى الأخيرة في لندن 2017:





هلسنكي 1983

المغربي سعيد عويطة (برونزية سباق 1500 م)



روما 1987

الصومالي عبدي بيل (ذهبية سباق 1500 م)

المغربي سعيد عويطة (ذهبية 5 آلاف م)

الجيبوتي أحمد صلاح (فضية الماراتون)



طوكيو 1991

الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)

الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م)

المغربي إبراهيم بوطيب (برونزية سباق 5 آلاف م)

المغربي خالد السكاح (برونزية سباق 10 آلاف م)

الجيبوتي أحمد صلاح (فضية سباق الماراتون)

الجزائري عز الدين براهمي (برونزية سباق 3000 م موانع)



شتوتغارت 1993

الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)

الصومالي عبدي بيل (برونزية سباق 1500 م)

الجزائرية حسيبة بولمرقة (برونزية سباق 1500 م)



غوتبورغ 1995

الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م)

الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م)

السورية غادة شعاع (ذهبية السباعية)

المغربي هشام الكروج (فضية سباق 1500 م)

المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م)

المغربي خالد السكاح (فضية سباق 10 آلاف م)

المغربية زهرة واعزيز (برونزية سباق 5 آلاف م)

السعودي سعد الشمري (برونزية سباق 3 آلاف م موانع)



أثينا 1997

المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)

المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز)

المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م)

المغربي صلاح حيسو (برونزية سباق 10 آلاف م)

إشبيلية 1999

المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)

المغربي صلاح حيسو (ذهبية سباق 5 آلاف م)

المغربية نزهة بدوان (فضية سباق 400 م حواجز)

المغربية زهرة واعزيز (فضية سباق 5 آلاف م)

المغربي علي الزين (برونزية سباق 3 آلاف م موانع)

الجزائري جابر سعيد القرني (برونزية 800 م)

السورية غادة شعاع (برونزية السباعية)



إدمونتون 2001

المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)

المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز)

المغربي علي الزين (فضية سباق 3 آلاف م موانع)



باريس 2003

الجزائري سعيد جابر القرني (ذهبية 800 م)

المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م)

المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون)

القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)

المغربي هشام الكروج (فضية سباق 5 آلاف م)



هلسنكي 2005

البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 800 م)

البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 1500 م)

القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)

المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون)

المغربي عادل الكاوش (فضية سباق 1500 م)

المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م)



أوساكا 2007

البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م)

البحريني رشيد رمزي (فضية سباق 1500 م)

القطري مبارك حسن الشامي (فضية سباق الماراتون)

المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م)

التونسي حاتم غولة (برونزية سباق 20 كلم مشيا)



برلين 2009

البحريني يوسف سعد كامل (ذهبية سباق 1500 م)

البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م)

البحريني يوسف سعد كامل (برونزية سباق 800 م)

القطري جيمس كواليا كروي (برونزية سباق 5 آلاف م)



دايغو 2011

التونسية حبيبة لغريبي (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع)

السوداني أبو بكر كاكي (فضية سباق 800 م)



موسكو 2013

القطري معتز برشم (فضية الوثب العالي)

الجيبوتي عين الله سليمان (برونزية 800 م)



بكين 2015

التونسية حبيبة لغريبي (فضية سباق 3 آلاف م موانع)

المصري إيهاب عبد الرحمن (فضية رمي الرمح)

المغربي عبد العاطي إيغيدير (برونزية سباق 1500 م)

البحرينية أونيس كيروا (برونزية الماراتون)



لندن 2017

البحرينية روز شيليمو (ذهبية الماراتون)

القطري معتز برشم (ذهبية الوثب العالي)

المغربي سفيان البقالي (فضية 3 آلاف م موانع)

البحرينية سلوى عيد ناصر (فضية 400 م)

القطري عبد الإله هارون (برونزية 400 م)

السوري مجد الدين غزال (برونزية الوثب العالي)



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