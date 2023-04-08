معتز برشم وعبدالرحمن صمبا يشاركان في جولة الدوحة للدوري الماسي لألعاب القوى

وأكد معتز برشم صاحب الرقم القياسي في الوثب العالي لجولات الدوري الماسي (2.43م)، تطلعاته لتحقيق أفضل النتائج في جولات الموسم الحالي، وتحقيق إنجازات إضافية بعد الذهبية الأولمبية في (طوكيو 2020)، والذهبية الثالثة في بطولة العالم (أوريغون 2022).

وأضاف برشم في تصريحات صحفية أنّه يسعى لتحقيق الفوز في جولات الدوري الماسي والدفاع عن لقبه في بطولة العالم المقامة في العاصمة المجرية بودابست أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنّه أكمل تحضيراته ووضع خطته لخوض التحديات وتحقيق أهدافه.

وأعرب البطل القطري عن سعادته بالنجاح في العقد الماضي وقال إنّه يسعى لأن يكون اسمه حاضراً في تاريخ الوثب العالي على مدى السنوات المقبلة، بتسجيل أرقام جديدة ومواصلة التميز على منافسيه على المستوى العالمي والأولمبي، لافتاً إلى أنّ بدايته ستكون في جولة الدوحة في الخامس من مايو المقبل، على ميدان ومضمار ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر.

من جانبه أكد العداء عبدالرحمن صمبا صاحب أحد أفضل خمسة أرقام في العالم لسباق 400م حواجز وهو (46.98 ثانية)، تعافيه من الإصابات وجاهزيته الكاملة لبداية الموسم الرياضي 2023 من الدوحة في الخامس من مايو المقبل.

وقال صمبا في تصريحات مماثلة إنّه سيعود للمضمار بعد غياب لعامين لم يشارك فيهما في أي بطولة، لذلك سيكون أكثر حرصاً على عودة مميزة تعينه على تحقيق النجاح في الموسم الذي يتضمن بطولة العالم والبطولة الآسيوية ودورة الألعاب الآسيوية.

ويضم الدوري الماسي لألعاب القوى هذا العام (14) جولة تبدأ من الدوحة وتنتهي في يوجين بالولايات المتحدة في سبتمبر المقبل.