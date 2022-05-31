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ألعاب القوى

لقاء أوسترافا: غيرما يحقق أحد أفضل الأزمنة في 3 آلاف م موانع

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فاز الإثيوبي لاميشا غيرما، حامل فضيتي بطولة العالم وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي، بسباق ثلاثة آلاف متر موانع الثلاثاء في لقاء أوسترافا التشيكي لألعاب القوى، محققًا أحد أفضل الأزمنة في التاريخ.

Reuters

بعد أن كان مع ركب العدائين حتى منتصف السباق، ابتعد غيرما قبل أن يفوز بزمن 7:58.68 دقائق، وهو أفضل زمن في العالم هذا الموسم.

قال بعد الفوز "أنا سعيد بالنتيجة. شعرت أنني قوي وأشعر بالثقة. هذا شعور جيد مع اقتراب بطولة العالم" لألعاب القوى قي مدينة يوجين في ولاية أوريغون الأميركية بين 15 و24 تموز/يوليو المقبل.

وفاز البريطاني ريس بريسكود بسباق 100 م محققًا زمن 9.93 ثوانٍ وهو رقم قياسي شخصي.

قال بعد الفوز "آمل أن يفتح هذا الزمن الباب أمام سباقات مهمة لي هذا الصيف".

في 200 م، كان الفوز من نصيب النيجيرية أميناتو سيني (22.21 ث) أمام الأسطورة الأميركية أليسون فيليكس التي حلت ثانية (22.78 ث).

قالت سيني "كان شرفًا لي أن أتنافس مع أليسون فيليكس في موسمها الأخير في مسيرتها".

في سباق 800 م، فاز النجم الصاعد الكيني إيمانويل وانيوني (17 عامًا)، في 1:44.15 دقيقة.

وفي 300 م حواجز، كان الفوز من نصيب الهولندية فيمكي بول، محققًة أفضل زمن في التاريخ (36.86 ثانية).             
                  
 

ألعاب القوى لقاء أوسترافا لاميشا غيرما
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