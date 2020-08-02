لايلز ينصح كولمان بالحذر بعد التغيب عن الفحوص

وبالكاد أفلت كولمان (24 عاما) بطل العالم في سباق 100 من الإيقاف في العام الماضي بعد تغيبه عن ثلاثة فحوص للكشف عن المنشطات لكنه أوقف في يونيو/حزيران الماضي بعد مخالفته اللوائح الخاصة بضرورة الإبلاغ عن أماكن التواجد وربما يغيب جراء ذلك عن أولمبياد طوكيو الصيفي في العام المقبل.

وقال لايلز، الذي كان مع كولمان في المنتخب الأمبركي الفائز بسباق أربعة في 100 متر تتابع في بطولة العالم لألعاب القوى في العام الماضي، إن تعرض كولمان للإيقاف ربما يضر بفرصهما في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة.

وقال لايلز لهيئة الإذاعة البريطانية: "نأمل أن يتحلى بقدر أكبر قليلا من المسؤولية.. هذا سيء لأننا نأمل في المشاركة في أولمبياد طوكيو ونسعى لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد“.

وقال لايلز (23 عاما) في تصريحات إعلامية سابقة إن علاقته مع كولمان ليست جيدة لكنه أشار إلى أنه لا يتمنى إيقاف مواطنه.

وعدم الإبلاغ عن مكان التواجد أو الغياب عن الفحوص في المواعيد المحددة ثلاث مرات خلال عام واحد يعرض الرياضي للإيقاف لعام واحد أو عامين.

وأضاف لايلز ”لا أتمنى أن يغيب أحد عن الفحوص لأن هذا هو أقصر طريق إلى الإيقاف.. ولا يحب أحد رؤية هذا في عالم السباقات“.

وأردف قائلا ”نظام الإبلاغ عن مكان التواجد كان سهلا بالنسبة لي. أعتقد أنني غبت عن الفحوص مرتين.. مرة بسبب خطأ من جانبي ومرة بسبب خطأ لهم وحدث ذلك في عامين منفصلين لكني لم أتغيب عن أي فحص بعدها“

”من غاب عن فحص عليه الاستعانة بشخص آخر ليذكره دائما بذلك“.