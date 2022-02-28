كولمان بطل الولايات المتحدة في سباق 60 م داخل القاعة للمرة الثالثة تواليًا

وحقق كولمان الذي عاد إلى منافسات المضمار بعد تنفيذه عقوبة إيقاف لمدة 18 شهرًا بسبب خرقه قواعد المنشطات، زمنًا قدره 6.45 ثانية هو الأفضل هذا العام.

وتصدر ابن الـ25 عامًا، بطل العالم في سباقي 60 و100 م، من البداية حتى النهاية منهيًا السباق أمام مارفين برايسي (6.48 ث).

وبعد تتويجه بسباق 60 م في بطولة العالم الأخيرة داخل القاعة في برمنغهام عام 2018، فرض نفسه المرشح الأبرز للاحتفاظ باللقب في بلغراد بين 18 و20 الشهر المقبل.

قال بعد الفوز "إنه شعور رائع. أنا محظوظ لفرصة المنافسة هنا أمام متسابقين من الطراز العالمي وأحقق الفوز".

وتابع "سنذهب إلى هناك (بلغراد) ونقدم عرضًا رائعًا للولايات المتحدة ونكون جاهزين".

وبعد تتويجه بذهبية 100م في مونديال 2019 في قطر، اعتبر كولمان من أبرز المرشحين للهيمنة على سباقات السرعة في حقبة ما بعد الاسطورة الجامايكي أوساين بولت، ولكن ثلاثة انتهاكات لالتزامات مكافحة المنشطات، مرادفة لمدة عامين من التعليق، ثم تم تخفيضها إلى 18 شهرًا، أوقفت مسيرته الصاروخية ما أدى الى غيابه عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

وحافظ غرانت هولواي على سجله خاليًا من الهزائم للعام الثامن تواليًا في سباق 60 م حواجز بعد أن سجل بطل العالم 2019 في 110 م حواجز زمن 7.37 ثانية.

وحقق راين كراوزر، المتوج بآخر لقبين أولمبيين، لقب رمي الكرة الحديد مسجلاً مسافة 22.51 م هي الأفضل هذا العام.

